١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83854177
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تسجيل 203 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 203 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 13 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 259 الفا و659 شخصا وبوفاة 203 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 13 الفا و32 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2349 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 259 الفا و 652 حالة لغاية الان بينهم  3375 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 222 الفا و539 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 203 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الفا و 32 اشخاص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و997 الفا و967 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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