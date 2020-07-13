١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٥:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83854376
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مساعد وزير الخارجية يوقع سجل التعازي بوفاة رئيس وزراء ساحل العاج

مساعد وزير الخارجية يوقع سجل التعازي بوفاة رئيس وزراء ساحل العاج

طهران / 13 تموز /يوليو / ارنا – قام مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية "مهدي اقا جعفري" بتوقيع سجل التعازي بمناسبة وفاة رئيس وزراء ساحل العاج "أمادو جون كوليبالي" بمقر سفارة هذا البلد في طهران.

وأعلن رئيس جمهورية ساحل العاج "الحسن واتارا" الاسبوع الماضي نبأ وفاة رئيس وزراء هذا البلد والمرشح عن الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة "امادو كوليبالي 61 عاما، بعد ان توعكت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي.

وكان كوليبالي قد عاد الى بلاده في 2 تموز / يوليو الحالي، بعد إقامة طويلة في فرنسا لاجراء فحص القلب والراحة.

والجدير بالذكر ايضا، ان وزير دفاع ساحل العاجل "حامد باكايوكو"، الذي تعافى من كورونا مؤخرا، يتولى مهام رئيس الوزراء المؤقت بعد غياب سلفه امادو جون كوليبالي.

انتهى** ح ع

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