مساعد وزير الخارجية يوقع سجل التعازي بوفاة رئيس وزراء ساحل العاج

وأعلن رئيس جمهورية ساحل العاج "الحسن واتارا" الاسبوع الماضي نبأ وفاة رئيس وزراء هذا البلد والمرشح عن الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة "امادو كوليبالي 61 عاما، بعد ان توعكت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي.

وكان كوليبالي قد عاد الى بلاده في 2 تموز / يوليو الحالي، بعد إقامة طويلة في فرنسا لاجراء فحص القلب والراحة.

والجدير بالذكر ايضا، ان وزير دفاع ساحل العاجل "حامد باكايوكو"، الذي تعافى من كورونا مؤخرا، يتولى مهام رئيس الوزراء المؤقت بعد غياب سلفه امادو جون كوليبالي.

انتهى** ح ع