الصناعة والتعدين حققا 467 مليون دولار في مجال الاستثمارات الاجنبية لهذا العام

واضافت وزارة الصناعة الايرانية، انها صادقت خلال هذه الفترة على 58 نوعا من الاستثمارات الاجنبية بواقع 832,6 مليون دولار في جميع المجالات داخل البلاد.

واوضحت الوزارة، ان اجمالي حصة الصناعات الايرانية بلغت 68 بالمئة والتعدين 20 بالمئة، بينما سجل القطاع التجاري في البلاد 12 بالمئة من مجموع الاستثمارات الاجنبية خلال الربع الاول من العام الحالي.

واوضح التقرير، ان اكبر نسبة من الاستثمارات الاجنبية الصناعية تخصصت للمواد والمنتجات البتروكيمياوية وايضا الانترنت ومنتجات تكرير النفط.

كما اشار الى ان كلاّ من المانيا والامارات والنمسا والصين تصدرت قائمة الدول الاكثر استثمارا من حيث قيمة الاستثمارات، بينما سجلت افغانستان اكبر عدد من الاستثمارات الاجنبية برصيد 8 نقاط، وحلت الصين والامارات والمانيا في المراكز الثانية حتى الرابعة حسب التسلسل في هذا المجال.

انتهى ** ح ع