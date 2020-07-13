ايران تواكب البلدان الاخرى في إنتاج اللقاح ضد كورونا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين، اوضحت السيدة لاري ان انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في ايران يمر بمرحلة الاختبارات الحيوانية والانسانية حاليا.

ونقلت عن وزير الصحة قوله : ان مرحلة الاختبارات الحيوانية بدأت بالفعل، لكن تحقيق النتائج في هذا الخصوص يستغرق فترة طويلة؛ مستبعدا ذلك لغاية العام القادم.

في الوقت نفسه، شددت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، بالقول : نحن لا ينقصنا شيء مقارنة بالدول الاخرى في مجال انتاج اللقاح ضد كورونا، وسيعلن وزير الصحة النتائج والنجاحات المحققة في هذا الخصوص لاحقا.

وفي مؤتمرها الصحفي عصر اليوم الاثنين، اعلنت السيدة لاري ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد، الى 259 الفا و659 شخصا، مضافا الى تسجيل 203 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المتوفين في ايران لغاية عصر اليوم 13 الفا و32 حالة.

واضافت المتحدثة باسم الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 222 الفا و539 شخصا، وان مليونا و997 الفا و967 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

انتهى ** ح ع