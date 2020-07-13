حاكم مدينة خرمشهر يؤكد ضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصحية في معبر شلمجة الحدودي

وفي اجتماع لجنة إدارة الأزمات في خرمشهر، اليوم الاثنين، أضاف حيدري، "إن تواجد كوادر الصحة البيئية للسيطرة على دخول ومغادرة الرعايا العراقيين مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية أمر إلزامي، ويحظر دخول هؤلاء الرعايا إلى مدينة خرمشهر".
انتهى**أ م د
آبادان/13 تموز/يوليو/إرنا-أكد حاكم مدينة خرمشهر "محمد حيدري" على ضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصحية في معبر شلمجة الحدودي التجاري التابع للمدينة، مضيفا انه يجب أن يتم دخول الرعايا العراقيين الى محطة شلمجة التجارية مع الإلتزام بالتعليمات الصحية.
وفي اجتماع لجنة إدارة الأزمات في خرمشهر، اليوم الاثنين، أضاف حيدري، "إن تواجد كوادر الصحة البيئية للسيطرة على دخول ومغادرة الرعايا العراقيين مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية أمر إلزامي، ويحظر دخول هؤلاء الرعايا إلى مدينة خرمشهر".
انتهى**أ م د
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