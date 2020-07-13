حاكم مدينة خرمشهر يؤكد ضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصحية في معبر شلمجة الحدودي

وفي اجتماع لجنة إدارة الأزمات في خرمشهر، اليوم الاثنين، أضاف حيدري، "إن تواجد كوادر الصحة البيئية للسيطرة على دخول ومغادرة الرعايا العراقيين مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية أمر إلزامي، ويحظر دخول هؤلاء الرعايا إلى مدينة خرمشهر".

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