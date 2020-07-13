السلطات الثلاث تتفق على الصوت الموحد والبرنامج المشترك والاهتمام المتزايد بحل مشاكل الشعب

واشار ربيعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين الى اجتماع رؤساء السلطات الثلاث وكتب: إن الصوت الموحد والبرنامج المشترك والاهتمام المتزايد لايجاد حلول لمشاكل الشعب كان الاساس في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد.

واضاف: إن رئيس مجلس الشورى الاسلامي اعتبر التكاتف والتضامن بين السلطات الثلاث في البلاد بمثابة مبدأ اساسي، واكد على الوقوف معا لإدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة.

وقال ربيعي: إن رئيس السلطة القضائية قال ايضا بان قرارات السلطات الثلاث تثمر عن ايجاد حلول للمشاكل واعلن استعداد هذه السلطة للتعاون.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: ان رئيس الجمهورية وجه الشكر والتقدير لرئيسي السلطة القضائية ومجلس الشورى الاسلامي واعتبر التعاضد والتشاور والتعاون رصيدا كبيرا واكد على ضرورة بذل الجهود المشتركة لايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والارتقاء بمعيشة المواطنين بحيث يشعر الاعداء بالاحباط من هذا التعاون.

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