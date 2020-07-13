بطل ايراني في المصارعة الرومانية يتعافى من مرض كورونا

وكان بطل المصارعة الرومانية الايراني حسين نوري قد اصيب قبل فترة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونظرا لتدهور حالته الصحية فقد تم نقله الى غرفة العناية المركزة في مستشفى "مسيح دانشوري" شمال العاصمة طهران.

وبعد خضوعه للعلاج تعافى نسبيا من المرض وغادر المستشفى يوم امس الاثنين لاستكمال العلاج في المنزل.

يذكر ان البطل حسين نوري تقلد الميدالية البرونزية في بطولة العالم في باريس 2017 .

وحاز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم في شيراز (ايران) 2016 والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم في ابادان (ايران) 2017 .

وعلى المستوى القاري تقلد البطل نوري الذهبية في دورة الالعاب الاسيوية في جاكرتا 2018 والذهبية ايضا في بطولة اسيا للاعوام 2107 في شيان و 2018 في بيشكك و 2019 في نيودلهي.

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