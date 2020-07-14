اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس ووزارة الخارجية لتشجيع الصادرات

واضاف ظريف للصحفيين اليوم الثلاثاء بعد حضوره اجتماع لجنة الصناعة في مجلس الشورى الإسلامي: عقدت اليوم جلسة نقاش جيدة ومتخصصة وعملية للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، وتم مناقشة الجهود والتحديات ومهام وزارة الخارجية في هذا المجال.

وأضاف: أن الاعضاء في اللجنة قدموا اقتراحات ومواضيع جيدة للغاية، وكان أهم ما تم مناقشته في هذا الاجتماع، بناء على اقتراح رئيس اللجنة، تشكيل لجنة عمل من الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية، بمسؤولية مساعد الشؤون الاقتصادية واللجنة لتشجيع الصادرات.

وقال وزير الخارجية أن الغرض من تشكيل هذه اللجنة هو فتح الطريق أمام الصادرات غير النفطية، مضيفا ان اللجنة تساعدنا على ازالة القيود القانونية وتمهيد الطريق بهذا الشان.

واشار ظريف الى عقد اجتماع مشترك جيد مع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان سابقا، وأضاف: في جلسة اليوم جرت مناقشات جيدة للغاية ونأمل أن يستمر هذا النهج كوسيلة للتعاون المستمر مع المجلس الحادي عشر.

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