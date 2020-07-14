روحاني: إدارة البلاد بتقليل الاعتماد على النفط يظهر قوة إيران في الحرب الاقتصادية

وفي جلسة عقدت اليوم الثلاثاء للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة ، تطرق الرئيس روحاني الى قيام الحكومة بتطبيق سياسات استثنائية قدر الامكان لحل المشاكل التي تواجه البلاد، معتبرا ان ادارة البلاد في هذه الظروف الصعبة اظهر قدرة الشعب الايراني أمام أمريكا ومنعها من تحقيق أهدافها ضد الجمهورية الاسلامية.

من جانب آخر اعتبر روحاني أن مواجهة فيروس كورونا شكلت تحديا ليس للاقتصاد الايراني وحده بل لجميع دول العالم، مشيرا الى نجاح الحكومة في هذه المواجهة التي عجزت فيها حتى بعض الدول المتقدمة من تأمين وتوزيع الحاجات الاساسية للمواطنين.

واضاف ان الحكومة والشعب وفي ظل الاجراءات الخاصة والتعاون بين جميع القطاعات، استطاعت تجاوز الظروف الصعبة وسيواصلان ذلك.

وأكد روحاني ان الموانئ والمنافذ الجمركية في البلاد مليئة بالبضاعة والسلع الاساسية التي يجري العمل على انزالها للاسواق، كما أن المواد الأولية للمصانع والوحدات الانتاجية هي الاخرى متوفرة ولا مشكلة في ذلك.

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