إيران تعلن استعدادها لإنشاء ممر جمركي أخضر مع روسيا

وفي حديث عبر الفيديو مع مسؤولي الجمارك الروس، بمن فيهم "فلاديمير فلاديميروفيتش إيفين" ، نائب رئيس دائرة الجمارك الاتحادية الروسية، اشار السفير جلالي اليوم الثلاثاء: إلى استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون المتعدد الأطراف مع الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية في إطار فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء ممرات جمركية خضراء أثناء وبعد كورونا كواحد من المشاريع الرئيسية في تطوير التعاون الاقتصادي.

ونوقشت ايضا القضايا المتعلقة بالتعاون الجمركي وبعض المشاكل المتعلقة بسائقي الشاحنات الإيرانيين، وتقرر أن يكون مسؤولو الجمارك في إيران وروسيا على اتصال دائم بشأن بحث القضايا ذات الصلة.

في أبريل من هذا العام، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجموعة العشرين، الذي عقد في شكل مؤتمر عبر الفيديو، ضرورة رفع العقوبات ووقف الحرب الاقتصادية بين الدول من أجل مكافحة فيروس كورونا في العالم.

وقال بوتين في المؤتمر الذي ركز على انتشار فيروس كورونا حول العالم : يجب إنشاء ممرات خضراء لمساعدة بعضنا البعض بغض النظر عن الحظر والحرب الاقتصادية.

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