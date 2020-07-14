١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83855401
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موسوي: أوقفوا هجمات التحالف على النساء والأطفال اليمنيين بدلا من اتهام إيران

موسوي: أوقفوا هجمات التحالف على النساء والأطفال اليمنيين بدلا من اتهام إيران

طهران/ 14 تموز/ يوليو/ ارنا - نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، بالتركيز على ضرورة وقف هجمات تحالف العدوان على النساء والأطفال اليمنيين، بدلا من مواصلة اسلوب الاسقاط والاتهامات والمزاعم التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبعا للدور المدمر لبعض أعضاء هذا المجلس.

و رداً على الاتهامات التي لا أساس لها من قبل نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بخصوص اليمن، قال عباس موسوي: أدعو الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أن يركز على وقف هجمات تحالف العدوان ضد النساء والأطفال اليمنيين والمساعدة في حل الأزمة اليمنية من خلال الحوار اليمني - اليمني، بدلا من كيل الاتهامات والمزاعم التي لااساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن بعض أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، وخلافا لمطالب الشعوب العربية والاسلامية بالمنطقة، التزموا الصمت ازاء القضايا والتهديدات الرئيسية للعالم الإسلامي والشعب الفلسطيني المضطهد من قبل امريكا والكيان الصهيوني، وساهموا في قصف وحصار الشعب اليمني الصامد والصبور في اليمن.

وأشار موسوي إلى أن رد فعل السعوديين وحكومة هادي المخلوعة على مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الصراع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن ، يجسد نفاق المعتدين الذين يواصلون قصفهم الوحشي على الرغم من وقف إطلاق النار المزعوم، كما انهم يرفضون خطة السلام التي يطرحها المبعوث الأممي لليمن ويصرون على الحل العسكري .

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