ظريف :استمرار الحصار الجائر ضد اليمن غير مقبول

واضاف ظريف اليوم الثلاثاء ، في مؤتمر بالفيديو مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمني هشام شرف عبد الله ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر دوما الحل الوحيد للأزمة اليمنية سياسيا ، وفي هذا الخصوص قامت بالتعاون البناء مع الأطراف اليمنية والدولية لاحلال السلام في اليمن.

واكد وزير الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن هو الحفاظ على سيادتها الارضية ،و وحدة اليمنيين وإجراء مباحثات سياسية شاملة بين مختلف المجموعات والأحزاب لتشكيل حكومة موحدة وشاملة لأن اليمن تتعلق لجميع المجموعات اليمنية.

ورفض ظريف استمرار العدوان والحصار الجائر ضد اليمن من قبل التحالف العربي واحتجاز السفن التي تحمل الغذاء والوقود في ظروف تفشي وباء فيروس كورونا واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على الرغم من فرض القيود والعراقيل وكما فعلت في السابق وتبذل قصارى جهدها لدفع محادثات السلام اليمنية إلى رفع الحصار وإحلال وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية في العديد من المشاورات الإقليمية والدولية.

و من جانب آخر اعرب وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمني هشام شرف عبد الله عن تقديره للدعم السياسي والمساعدات الانسانية الذي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني وقدم تقريرا حول آخر الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن والافاق المستقبلية للأزمة اليمنية .

وشدد على جهود بلاده لتحقيق السلام والتغلب على المشاكل الإنسانية التي يسببها فيروس كورونا.

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