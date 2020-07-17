لاعبة الشطرنج الايرانية تتأهل الى نصف النهائي للبطولة العالمية

و فازت سيدة الشطرنج الاولى في ايران " سارا سادات خادم الشريعة " وللمرة الثالثة على منافستها الامريكية " ايرينا كروش " وذلك ضمن بطولة سيدات العالم للشطرنج التي اقيمت عبر الانترنت .

واستطاعت اللاعبة " سارا سادات خادم الشريعة " وهي افضل سيدة ايرانية في لعبة الشطرنج، الفوز خلال المرحلة الرابعة من بطولة سيدات العالم للشطرنج عبر الانترنت على منافستها الامريكية " ايرينا كروش " الحاصلة على سبعة بطولات عالمية وذلك بنتيجة 8-3 .

وكانت خادم الشريعة قد فازت في مباراتين سابقتين على الامريكية ایرینا کروش.

وتنافست خادم الشريعة في مباراتها الاخيرة مع بطلة العالم لعام 2016 الاوكرانية " أنا موزيجوك".

وستواجه لاعبة الشطرنج الإيرانية في النصف النهائي لهذه البطولة منافستها الروسية "ألكسندرا كاستنيوك" ، التي حصلت على بطولة العالم في رقمها القياسي.

انتهى** 1453**

