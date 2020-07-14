١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٧:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83855820
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ظريف : اذلال القانون والدبلوماسية من قبل امريكا يهدد الامن العالمي

ظريف : اذلال القانون والدبلوماسية من قبل امريكا يهدد الامن العالمي

طهران / 14 تموز / يوليو / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف": ان اذلال القانون والدبلوماسية من قبل امريكا، ادى الى تهديد امنها والامن العالمي كما الحق الخزي والفضيحة بهذا الكيان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية الايراني اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 5 اعوام على توقيع الاتفاق النووي، الذي وصفه، "اكبر انجاز دبلوماسي خلال العقد الاخير"؛ موجها النقد من جديد الى حكومة ترامب على اجراءاتها اللاقانونية قبال هذا الاتفاق.

وكتب ظريف في تغريدته : اليوم حيث الذكرى الخامسة لتوقع "خطة العمل المشترك الشاملة" والمسماة بـ "الاتفاق النووي" بوصفه اكبر انجاز دبلوماسي خلال العقد الاخير، يذكر من جديد ان اجراءات امريكا اللاقانونية ينبغي ان لا تتخذ قاعدة لتحديد المعايير الدولية.

انتهى ** ح ع

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