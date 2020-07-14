واعظي : ستراتيجية ايران الاقليمية قائمة على الدفاع عن وحدة اراضي البلدان

جاء ذلك في مدونة نشرها واعظي اليوم الثلاثاء على صفحته الشخصية بموقع "اينستغرام"، حول مباحثاته ليلة امس مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف".

واضاف : لقد اعربت عن اسفي وتضامني بمقتل عدد من الجنود الاذربيجانيين خلال الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين اذربيجان وارمينيا، كما اكدتُ بان "الدفاع عن سلامة اراضي الدول بما فيها جمهورية اذربيجان يشكل ستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة".

وتابع واعظي : لقد اكدت ايران على الدوام ضرورة حل القضايا والخلافات عبر السبل السياسية والمفاوضات؛ واننا نامل في تسوية المشكلة الاخيرة باستخدام هذه السبل ايضا.

ونوه رئيس مكتب الرئاسة في ايران، الى ان نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني اشاد خلال المباحثات معه امس، بمواقف الجمهورية الاسلامية؛ مؤكدا على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

انتهى ** ح ع