واعظي يعلّق على الاشتباك الحدودي الاخير بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان

وكتب واعظي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: ان الاشتباك الحدودي بين جمهورية آذربيجان وارمينيا يهدد مصالح البلدين واستقرار المنطقة ويبعث على القلق.

واضاف: ان السبيل الوحيد للخروج من الازمة هو الحل والتسوية السياسية للقضية مع الاخذ بنظر الاعتبار مصالح الطرفين وسيادة اراضيهما.

وتابع واعظي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تالو جهدا بتقديم اي مساعدة ممكنة في هذا المجال في ضوء وساطتها في الماضي وعلاقات الجوار.

يذكر انه حصل خلال الفترة الاخيرة اشتباك حدودي بين جمهورية آذربيجان وارمينيا ادى حسب الانباء الواردة الى مصرع واصابة عدد من الجنود من الطرفين، وقد اتهمت باكو ويريفان كل منهما الاخر ببدء الاشتباك.

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