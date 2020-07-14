قاليباف: ينبغي ان نوفر الارضية لتتمكن الحكومة من اتخاذ خطوات مؤثرة في حل المشاكل

وقال قاليباف في حوار مع التلفزيون الايراني مساء اليوم الثلاثاء، انه على المشرعين سن القوانين التي تخدم مصلحة الشعب وان تكون في مسار حل مشاكله وان تتوفر ارضية تنفيذه ايضا، لذا يتوجب تعبئة الطاقات من ادنى المستويات وان نحدد المشاكل ونفكر في وضع حلول لها.

واعرب عن امله بان يكون المجلس الحادي عشر مؤثرا واضاف، ان قائد الثورة اشار خلال اللقاء مع النواب عبر الفيديو كونفرانس الى ان الشعب عقد الامل على هذا المجلس الذي يعد بعد انتصار الثورة ضمن المجالس الاكثر ثورية، مما يجعل مسؤوليتنا اكثر جسامة.

واضاف، اننا نعتبر هذا الامر توفيقا بان نكون خداما صادقين للشعب وينبغي ان نرجم هذا الكلام الى واقع ولا يبقى في مستوى الشعار وان نثبت للشعب باننا يمكننا حل القضايا والمشاكل في مجالات تمهيد السبل ووضع الخطط وسن القوانين واجراء الرقابة والاشراف.

واكد قاليباف، انه علينا ان نحمل هموم الشعب ونوفر الارضية للحكومة لتتخذ خطوات مؤثرة في مسار حل مشاكل الشعب.

يتبع ** 2342