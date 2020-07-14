وزير الدفاع الايراني: الحظر لم يؤثر على منجزات ايران الدفاعية

وقال العميد حاتمي في تصريح له الثلاثاء ردا على محاولات الحكومة الاميركية الرامية لتمديد الحظر التسليحي على الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان المسؤولين الاميركيين يسعون لتمديد الحظر التسليحي لكنهم لن يفلحوا.

واضاف، لقد عملنا نحن منذ بداية الثورة تحت ظروف الحظر الذي لم يكن له اي تاثير على المنجزات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر وزير الدفاع الايراني مطلب الحكومة الاميركية لتمديد الحظر التسليحي على ايران بانه مطلب اضافي ومغرض واضاف، ان دول العالم لن تتراجع (عن موقفها) امام هذا المطلب ولن تواكب اميركا فيه.

وقال العميد حاتمي، انه وفي مثل هذه الظروف سوف لن ينجح المسؤولون الاميركيون في تمديد الحظر التسليحي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجلس الامن الدولي.

انتهى ** 2342