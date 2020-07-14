المصادقة على الخطوط العامة لوثيقة قفزة الانتاج في مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا

وقد تمت المصادقة على الخطوط العامة وبعض البنود لوثيقة قفزة الانتاج في المجالات المتعلقة بالثقافة والعلم والتكنولوجيا خلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية الذي عقد الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية.

وفي الاجتماع تمت دراسة الخطوط العامة وبعض البنود المتعلقة باهداف وسياسات وبرامج مبادرة "قفزة الانتاج في مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا" في اطار تسمية العام الايراني الجاري من قبل قائد الثورة الاسلامية ومقترحات الاجهزة الاحد عشر ذات الصلة بمجال القضايا والعقبات والمقترحات والطاقات المتعلقة بقفزة الانتاج، وبعد اجراء بعض التعديلات تمت المصادقة على الخطوط العامة للوثيقة وبعض بنودها.

وتم التاكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز العلاقة بين الصناعة والجامعة وتقرر في مجال العلم والتكنولوجيا تشجيع توجيه جميع اطروحات التخرج والمقالات العلمية والمنجزات البحثية نحو قفزة الانتاج لتوفير انجاز معرفي كبير في هذا المجال.

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