١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83856277
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الكاظمي سيزور ايران الاسبوع القادم

الكاظمي سيزور ايران الاسبوع القادم

طهران/15 تموز/يوليو/ارنا- يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تشمل طهران والرياض وواشنطن،

واعلنت مصادر رسمية و سياسية عربية عن زيارات مرتقبة سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشمل طهران والرياض وواشنطن.

ووفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية فإن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن.

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