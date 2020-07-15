الكاظمي يزور ايران الاسبوع القادم

واعلنت مصادر رسمية و سياسية عربية عن زيارات مرتقبة سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشمل طهران والرياض وواشنطن.
ووفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية فإن زيارة طهران ستسبق زيارة واشنطن.
انتهى**1110
طهران/15 تموز/يوليو/ارنا- يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بثلاث زيارات خارجية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تشمل طهران والرياض وواشنطن،
واعلنت مصادر رسمية و سياسية عربية عن زيارات مرتقبة سيقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشمل طهران والرياض وواشنطن.
ووفقا لمصادر رسمية وأخرى سياسية فإن زيارة طهران ستسبق زيارة واشنطن.
انتهى**1110
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