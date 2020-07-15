روحانی : العامل الاساسي لمشاكل الاتفاق النووي هو الانتهاك الاميركي للقانون

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء ، تحدث روحاني عن الاتفاق النووي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتوقيعه، وقال : اننا أردنا من خلال هذا التحرك الدبلوماسي أن نثبت للعالم ان إيران دولة تدعو للسلام، وان المخطط الامريكي الصهيوني الطويل ضد إيران لا أساس له من الصحة.

وتطرق روحاني الى ما وصفه بمثلث الشؤم المتمثل بالصهاينة والمتشددين الامريكيين ورأس الرجعية العربية والذين قاموا بمحاولات مستميتة للحيلولة دون توقيع الاتفاق، واستمروا بمحاولاتهم لتخريبه بعد توقيعه للضغط على إيران للخروج منه والقاء اللوم عليها في افشال الاتفاق ، لكن الذكاء الايراني احبط مخططاتهم ، واثبت ان امريكا هي المخطىء الاساسي وهي المنتهك للقانون.

وأعتبر روحاني أن الادارة الامريكية الحالية لايمكن ان تكون معيارا لأي شيء ، ولايمكن أن تكون موضع ثقة لعقد أي اتفاق ، لانها نكثت عهودها وخرجت من العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة ابتداء من معاهدة المناخ ومرورا باليونسكو وانتهاء بمنظمة الصحة العالمية ، اضافة الى الغاءها للاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان.

واضاف روحاني : لقد افشلنا كل الحملات الاعلامية التي حاولت على مدى سنوات طويلة ان توحي بان ايران تنتهك القوانين الدولية سرا، واثبتنا ان برنامجنا النووي كان دائما في اطار القرارات الأممية وهو اليوم كذلك.

واشار الرئيس روحاني الى أننا أمام اختبار آخر للاتفاق النووي وهو المحافظة على احدى بنود هذا الاتفاق والمتعلق بأنهاء الحظر التسليحي على إيران ، مؤكدا ان على مجموعة 1+4 أن تدرك أن مايجري اليوم لاينحصر بموضوع مصالح إيران أو علاقاتها مع أوروبا ودول المنطقة، بل هو موضوع صيانة وحماية القوانين الدولية