واضاف دري اليوم الاربعاء لارنا ان الخطة السنوية لهذا العام تعتمد على استخراج 35 الف و 600 طن من احجار الذهب بدرجة 3.4 ppm وذلك من 22 منجم مبينا ان اكبر مناجم الذهب في ايران هو معدن "زرشوران" في محافظة اذربايجان الغربية في شمال غرب ايران .

وتشير احصائيات منظمة تنمية وتطوير المعادن والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو) ان انتاج الذهب بلغ خلال العام الماضي ( انتهى 20مارس 2020) 1128 كيلوغرام بزيادة قدرها 13% عن العام الذي سبقه .

وبين مساعد منظمة الجيولوجيا والتنقيب المعدني الايرانية ان ايران تحتل المركز السادس والاربعين عالميا في انتاج الذهب بانتاجها 2% من المجموع العالمي .

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