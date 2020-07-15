١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83856819
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تسجيل 199 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 199 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 15 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 264 الفا و561 شخصا وبوفاة 199 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 13 الفا و401 شخص.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2388 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 264 الفا و 561 حالة لغاية الان بينهم 3411 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 227 الفا و561 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 199 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الفا و 410 اشخاص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و48 الفا و49 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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