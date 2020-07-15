١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٢١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83856916
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بقرار صادر عن اللجنة الاولمبية مؤخرا؛

الايراني "كميل قاسمي" يفوز بذهبية المصارعة الحرة الاولمبية 2012

الايراني "كميل قاسمي" يفوز بذهبية المصارعة الحرة الاولمبية 2012

طهران / 15 تموز / يوليو / ارنا – حسمت اللجنة الاولمبية النقاش حول ذهبية المصارعة الحرة الاولمبية 2012 في لندن، بمنح الميدالية الذهبية بصورة مشتركة الى مصارعي الوزن 120 كغ، الايراني "كميل قاسمي" والروسي "بيلال ماخوف".

وبهذا الانجاز اصبح قاسمي بطل الوزن الثقيل للمصارعة الحرة في ايران.

جاء ذلك بعد ان ظهرت نتيجة اختبار المنشطات ايجابية للمصارعين الاوزبكيين "ارتور تايمازوف" و"دافيد مانشفيلي" الفائزين حسب التسلسل بالمركزين الاول والثاني لبطولة المصارعة الحرة للوزن الثقيل 2012؛ لتمنح الذهبية بصورة مشتركة الى الايراني قاسمي والروسي ماخوف، من قبل اللجنة الاولمبية رسميا.

يذكر ان المصارعين الايراني والروسي، وقبل صدور القرار الاخير من جانب اللجنة الاولمبية، كانا قد حصلا بصورة مشتركة ايضا على برونزية المصارعة الحرة للالعاب الاولمبية 2012 في لندن.

انتهى ** ح ع

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