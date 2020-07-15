الايراني "كميل قاسمي" يفوز بذهبية المصارعة الحرة الاولمبية 2012

وبهذا الانجاز اصبح قاسمي بطل الوزن الثقيل للمصارعة الحرة في ايران.

جاء ذلك بعد ان ظهرت نتيجة اختبار المنشطات ايجابية للمصارعين الاوزبكيين "ارتور تايمازوف" و"دافيد مانشفيلي" الفائزين حسب التسلسل بالمركزين الاول والثاني لبطولة المصارعة الحرة للوزن الثقيل 2012؛ لتمنح الذهبية بصورة مشتركة الى الايراني قاسمي والروسي ماخوف، من قبل اللجنة الاولمبية رسميا.

يذكر ان المصارعين الايراني والروسي، وقبل صدور القرار الاخير من جانب اللجنة الاولمبية، كانا قد حصلا بصورة مشتركة ايضا على برونزية المصارعة الحرة للالعاب الاولمبية 2012 في لندن.

انتهى ** ح ع