الصحة الافغانية ترغب في الاستفادة من خبرات نظيرتها الايرانية لمكافحة كورونا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" من كابول اليوم الاربعاء، قالت "السيدة جعفري" ان الصحة الافغانية تقدمت بطلب رسمي الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية في هذا الخصوص؛ مبينة ان افغانستان تروم الى تعاون ايران في مجال توظيف الكوادر العلاجية الخاصة بمكافحة "فيروس كوفيد 19" (كورونا)، غير ان عملية التعاون لم تكتمل بعد.

واوضحت، ان وزارة الصحة الافغانية بعثت طلبا رسميا بشأن احتياجها الى كوادر علاجية من بين المهاجرين الافغان الذين تدربوا لدى القطاع الصحي في ايران؛ مناشدة الصحة الايرانية بالتعاون معها في اجلاء هؤلاء الى افغانستان لخدمة الشعب في هذا البلد.

واضافت السيدة جعفري : نحن ندعو الحكومة الايرانية الى تسهيل الاجراءات بشأن الاطباء المختصين الافغان الذين يقطنون في ايران والراغبين في العودة الى بلادهم لتقديم الخدمات في مكافحة مرض كورنا.

وفيما نوهت الى الظروف العصيبة التي اجتازتها ايران وما حققته من انجازات كثيرة على صعيد مكافحة وباء كورونا، اكدت المتحدثة باسم الصحة الافغانية على رغبة بلادها في الاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية لهذا الغرض.

واضافت، ان افغانستان تحرص على الانتفاع من تجارب ايران ودعمها في مجالات اخرى غير القطاع الصحي؛ مشيدة في الوقت نفسه بالمساعدات الطبية التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بلادها لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب اخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الافغانية، فقد بلغ اجمالي الاصابات بفيروس كوفيد 19 في هذا البلد 35 الفا وعدد الوفيات اكثر من الف حالة.

انتهى ** ح ع