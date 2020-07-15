وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي النيابية يتفقد منشآت نطنز النووية

وصرح عمومي للمراسلين اليوم الأربعاء، أنه تقرر إجراء الزيارة التفقدية يوم الإثنين القادم 20 تموز/يوليو.

وتابع المتحدث باسم اللجنة، ان الوفد النيابي سيتفقد مسار الفعاليات النووية في البلاد، كما سيسلط الضوء على حادث نطنز.

وكانت قد تعرضت منشأة بمجمع "الشهيد مصطفى احمدي روشن" التابع لموقع نطنز النووي لحادث فجر الخميس 2 تموز/يوليو الجاري.

وفي تصريح له بهذا الشأن، كان أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية بهروز كمالوندي، بأن "المنشأة كانت قيد الانشاء ولم تكن فعالة ولم يكن هناك أي مواد مشعة أو كوادر بشرية، إلا انها تعرضت الى بعض الأضرار".

انتهى**أ م د