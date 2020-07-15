مسؤول : محافظة بوشهر الجنوبية تستعد لتدشين مستشفى نووي بـ 110 اسرّة

وفي تصريحه على هامش زيارة المشروع قيد الانجاز لـ "مستشفى الشهداء النووي" في بوشهر اليوم الاربعاء، اعرب كراوند عن تقديره لجهود العاملين على هذا المشروع؛ كما نوه بالدعم الذي يقدمه المسؤولون في المحافظة وايضا متابعات وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهدف انجاز هذا المشروع.

واضاف، لطالما قدمت وزارة الصحة المساندة اللازمة بهدف انجاز مشروع المستشفى النووي في بوشهر، وخصصت في هذا السياق 28 مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4250 تومانا حسب التسعيرة الرسمية في البلاد).

كما توقع محافظ بوشهر، اكمال مشروع مستشفى النووي، ليدخل خط الخدمة في القطاع الصحي لهذه المحافظة الجنوبية وذلك نظرا للحاجة الماسة في ظروف كورونا الراهنة.

وبحسب هذا المسؤول في محافظة بوشهر، فقد انجز لغاية الان 90 بالمئة من مشروع مستشىفى الشهداء النووي، على ان يتم اكماله في غضون الاشهر الثلاثة القادمة.

انتهى ** ح ع