قرغيزيا تعلن استيراد الدواء المضاد لكورونا من ايران

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، اوضح بارانوف ان قرغيزيا تنوي استيراد الادوية المناسبة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا والتهابات الرئة.

وفيما اشار الى محادثات بلاده مع كل من الهند وباكستان ودول اخرى لهذا الغرض، صرح رئيس الوزراء القرغيزي، انه "سيتم في اقرب وقت ممكن استيراد 4 الى 5 انواع من الادوية الايرانية غير المتوفرة في قرغيزيا"؛ حسب ما افادت به وكالة "اكي برس" للانباء.

وحول اخر الاحصائيات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في قرغيزيا، اشارت مصادر اعلامية ايضا الى ان اجمالي عدد المصابين بلغ 11 الفا و977 شخصا، والوفيات 160 حالة، بينما تعافى لحد الان 5 الاف و314 شخصا من الفيروس في هذا البلد.

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