مسؤول : ايران رابع اكبر منتجة للعسل في العالم

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، دعا غفاري وزارة الجهاد الزراعي الى تاسيس "لجنة التلقيح الزراعي" لدعم المشاريع ذات الصلة بصناعة النحل ومنتجي العسل على صعيد البلاد.

واضاف، ان من شان لجنة التلقيح الزراعي ان تسهم بشكل واسع في تحسين جودة المحاصيل الزراعية والبستنة الى جانب قطاع النحل في ايران.

واوضح هذا المسؤول، ان اجمالي انتاج العسل من كل خلية نحل يبلغ 11 كغ؛ لافتا الى ان حجم انتاج العسل في البلاد خلال العام الماضي بلغ 112 الفا و500 طنا، ما يشير الى زيادة بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

انتنهى ** ح ع