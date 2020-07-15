الرئيس روحاني يشدد على الامتثال الى كامل التعليمات الصحية لمكافحة كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس روحاني عصر اليوم الاربعاء، مع اعضاء اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا، حيث تاكيده على ان تنفيذ التعليمات الوقائية والصحية ياتي في مقدمة الاجراءات الحكومية وقبل اية قيود او قرار تعطيل في البلاد.

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