الرئيس روحاني يشدد على الامتثال الى كامل التعليمات الصحية لمكافحة كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس روحاني عصر اليوم الاربعاء، مع اعضاء اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا، حيث تاكيده على ان تنفيذ التعليمات الوقائية والصحية ياتي في مقدمة الاجراءات الحكومية وقبل اية قيود او قرار تعطيل في البلاد.
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طهران / 15 تموز /يوليو / ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان التجارب المكتسبة خلال مرحلتي مكافحة فيروس كورونا في ايران، اكدت ضرورة الامتثال الى كامل التعليمات والبروتوكولات الوقائية بوصفه السبيل الرئيسي لمكافحة هذا المرض، وبما يلزم علينا ايضا تغيير نمط الحياة لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس روحاني عصر اليوم الاربعاء، مع اعضاء اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا، حيث تاكيده على ان تنفيذ التعليمات الوقائية والصحية ياتي في مقدمة الاجراءات الحكومية وقبل اية قيود او قرار تعطيل في البلاد.
يتبع ...** ح ع
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