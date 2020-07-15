ميناء الشهيد رجائي يسجل زيادة في صادراته النفطية بنسبة 30 في المائة 

وخلال تفقده مساء اليوم الأربعاء، المشاريع الإستثمارية النفطية بميناء الشهيد رجائي، أضاف راستاد، إن الخطط الإنمائية لتطوير الفعاليات النفطية في ميناء الشهيد رجائي تشمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية عن طريق إستقطاب المستثمرين في ميناء الخليج الفارسي (القسم النفطي من ميناء الشهيد رجائي) وكذلك إنشاء ثلاثة أرصفة نفطية جديدة بهذا الميناء خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس).

وتابع، ان ميناء الخليج الفارسي الذي يضم 12 رصيفا نفطيا يشكل قلب المنطقة الإقتصادية الخاصة في ميناء الشهيد رجائي.

وأكد، ان النجاح الأخير المتمثل في إرسال خمس ناقلات إيرانية الى فنزويلا من ميناء الشهيد رجائي، والذي أثار إعجاب العالم، قد أظهر جانبا آخر من القدرات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة من ميناء الشهيد رجائي.

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