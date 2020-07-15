١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٥٩ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83857253
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المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية؛

ميناء الشهيد رجائي يسجل زيادة في صادراته النفطية بنسبة 30 في المائة 

ميناء الشهيد رجائي يسجل زيادة في صادراته النفطية بنسبة 30 في المائة 

بندرعباس/15 تموز/يوليو/إرنا- أعلن المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية "محمد راستاد" عن زيادة السعة التصديرية للمنتجات النفطية من ميناء الشهيد رجائي بنسبة 30 في المائة بفضل إستثمار عدد من المشاريع التنموية النفطية بهذا الميناء.

وخلال تفقده مساء اليوم الأربعاء، المشاريع الإستثمارية النفطية بميناء الشهيد رجائي، أضاف راستاد، إن الخطط الإنمائية لتطوير الفعاليات النفطية في ميناء الشهيد رجائي تشمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية عن طريق إستقطاب المستثمرين في ميناء الخليج الفارسي (القسم النفطي من ميناء الشهيد رجائي) وكذلك إنشاء ثلاثة أرصفة نفطية جديدة بهذا الميناء خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس).

وتابع، ان ميناء الخليج الفارسي الذي يضم 12 رصيفا نفطيا يشكل قلب المنطقة الإقتصادية الخاصة في ميناء الشهيد رجائي.

وأكد، ان النجاح الأخير المتمثل في إرسال خمس ناقلات إيرانية الى فنزويلا من ميناء الشهيد رجائي، والذي أثار إعجاب العالم، قد أظهر جانبا آخر من القدرات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة من ميناء الشهيد رجائي.

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