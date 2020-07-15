إستئناف صادرات السلع من سوق "سومار" الحدودية الأسبوع القادم

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الأربعاء، أضاف محموديان: سنشهد الأسبوع القادم إستئناف صادرات السلع من سوق سومار الحدودية، بفضل متابعات محافظ كرمانشاه وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، وبعد حضور رئيس الوزراء العراقي يوم السبت من الأسبوع الجاري في حدود مندلي-سومار وإيعازه بإعادة فتح هذا المعبر الحدودي يومين أسبوعيا كمرحلة أولى.

وأعرب عن إستعداد إيران التام لإعادة فتح معبر سومار الحدودي من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأشار الى تصدير 500 شاحنة بضائع إلى العراق من حدود سومار خلال أسبوع في المرحلة الأولى.

ولفت محموديان الى أن سوق سومار الحدودية كانت قد أغلقت خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ أواسط شباط/فبراير الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعلن عن تصدير ما يزيد عن 500 ألف طن من 100 نوع من السلع والذي بلغت قيمته أكثر من 550 مليون دولار، من سوق سومار الى العراق خلال العام الإيراني الماضي (إنتهى في 20 آذار/مارس).

انتهى**أ م د