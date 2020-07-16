دبلوماسي روسي: حفظ الاتفاق النووي يمكن من خلال مشاركة جميع اطرافه

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اكد اوليانوف انه على جميع اطراف الاتفاق النووي السعى للحفاظ عليه .

واضاف اوليانوف ردا على مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي " جوسب بورل" يسأل المعارضين للاتفاق النووي انه هل سيستمر الاتفاق حتى نهاية العام الحالي ؟ الجواب هو "نعم" برغم جميع المشاكل ولن يكون سوى في حال اتحد المشاركون فيه ( المانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ) وبذلوا ما بوسعهم لحفظه .

وكان جوسب بورل قد اكد يوم امس الاربعاء في مذكرة بمناسبة الذكرى الخامسة للاتفاق النووي ان حفظ الاتفاق النووي هو امر حياتي وضروري معتبرا الاتفاق ليس له بديل , الاتفاق الذي استمر 12 عام لابرامه وهو مصادق علية بقرار مجلس الامن الدولي 2231.

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