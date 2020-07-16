١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٥٨ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83857548
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دبلوماسي روسي: حفظ الاتفاق النووي يمكن من خلال مشاركة جميع اطرافه

دبلوماسي روسي: حفظ الاتفاق النووي يمكن من خلال مشاركة جميع اطرافه

طهران / 16 تموز/ يوليو/ ارنا – اعتبرمندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف ان حفظ الاتفاق النووي من مهام المشاركين فيه مشددا ان ذلك لن يحصل سوى بوحدة الجميع.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اكد اوليانوف انه على جميع اطراف الاتفاق النووي السعى للحفاظ عليه .

واضاف اوليانوف ردا على مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي " جوسب بورل" يسأل المعارضين للاتفاق النووي انه هل سيستمر الاتفاق حتى نهاية العام الحالي ؟ الجواب هو "نعم" برغم جميع المشاكل ولن يكون سوى في حال اتحد المشاركون فيه ( المانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ) وبذلوا ما بوسعهم لحفظه .

وكان جوسب بورل قد اكد يوم امس الاربعاء في مذكرة بمناسبة الذكرى الخامسة للاتفاق النووي ان حفظ الاتفاق النووي هو امر حياتي وضروري معتبرا الاتفاق ليس له بديل , الاتفاق الذي استمر 12 عام لابرامه وهو مصادق علية بقرار مجلس الامن الدولي 2231.

انتهى**م م**

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