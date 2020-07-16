عراقجي يلتقي وزيرخارجية افغانستان بالوكالة

ويزور عراقجي على رأس وفد دبلوماسي افغانستان لمتابعة التوافقات التي تمخضت عن زيارة وزيرخارجية افغانستان بالوكالة حنيف اتمر لطهران وخاصة وضع اللمسات الاخيرة على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين ايران وافغانستان .

والتقى عراقجي مساء أمس الاربعاء في كابول حنيف اتمر وبحث معه العلاقات الثنائية المشتركة ووثيقة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين ايران وافغانستان .

وبحث الجانبان القضايا المشتركة وكذلك السلام في افغانستان والقضايا الاقليمية والدولية ومنها المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا وكذلك التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الاطراف ومنها التعاون فيما يتعلق بميناء جابهار وترانزيت السلع والبضائع الى اسيا الوسطى .

واتفق الجانبان على اعداد جدول زمني بالنسبة للتوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين البلدين .

واكد عراقجي خلال اللقاء على دعم الجمهورية الاسلامية لمسيرة السلام في افغانستان بقيادة الحكومة فيها معربا عن امله في ارساء الامن و الاستقرار فيها باسرع وقت يمكن من خلال مشاركة جميع الاطراف السياسية .

وسيلتقى عراقجي خلال الزيارة عدد اخر من المسؤولين في افغانستان وسيبحث معهم التعاون المشترك بين ايران وافغانستان .

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