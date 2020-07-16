١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83857709
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إستشهاد اثنان في هجوم ارهابي غربي البلاد

إستشهاد اثنان في هجوم ارهابي غربي البلاد

سنندج / 16 تموز/ يوليو/ ارنا – استشهد اثنان في هجوم ارهابي لمجموعة مناهضة للثورة وذلك في قرية " بلبر" في مدينة سرواباد التابعة لمحافظة كردستان غربي البلاد.

واصدر  قسم العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء عليه السلام"، بيانا اليوم الخميس اعلن فيه عن استشهاد اثنان في قرية بلبر على ايدي عناصر ارهابية مناهضة للثورة  واوضح ان احدهما من قوات التعبئة والثاني كان موظفا.
واضاف البيان ان ثلاثة اشخاص كانوا يقومون بمهمة توزيع الاعانات الغذائية على الاهالي حين هاجمهم ارهابيون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة حيث استشهد اثنان واصيب الثالث بجروح تم نقله الى المستشفى للعلاج .

 وقدم مقر حمزة سيد الشهداء عليه السلام بأحر التعازي والتهاني لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الأبي والأسر الكريمة للشهداء لا سيما اسر الشهيدين في بلبر مؤكدا المضي دوما على النهج الذي رسمه الشهداء بدماءهم الطاهرة.

انتهى**م م**

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