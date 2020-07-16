الرئيس روحاني : زيادة عدد مصافي تحلية المياه بمقدار ستة اضعاف بعد انتصار الثورة الاسلامية

وبين الرئيس روحان اليوم الخميس خلال مراسم تدشين مشاريع للطاقة في محافظة هرمزكان التي اقيمت عبر الفيدوكنفرانس انه في بداية الثورة كانت 27 مصفاة لتحلية المياه واليوم اصبح العدد 167 مصفاة وهذا يعني زيادة المصافي بمقدار ستة اضعاف وقال :ان محافظة هرمزكان تتمتع بموقع استراتيجي وتدافع عن مضيق هرمز وفيها المؤاني الكبيرة والمهمة التي يتم عن طريقها تامين احتياجات البلاد وكذلك دول شمال ايران .

واضاف روحاني انه سيتم حتى نهاية العام الحالي ( ينتهي 20مارس 2021) افتتاح 30 مصفاة لتحلية المياه كما سيتم خلال ستة اشهر من العام القادم افتتاح 83 مصفاة اخرى .

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