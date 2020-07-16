ايران تتطلع الى تعزيز علاقاتها التجارية مع روسيا في اطار تنمية صادراتها غير النفطية

واعلن جلالي اليوم الخميس خلال اجتماع اقيم عبر الفيديوكنفرانس مع اعضاء غرفة التجارة المشتركة الايرانية- الروسية وبحضور اعضاء من مصلحة الجمارك ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية ونقابات الفلاحين والصناعيين والثروة السمكية حيث ناقش معهم احدث التطورات التجارية بين ايران وروسيا .

وبين سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا ضرورة ازالة الموانع والعقبات التي تعيق تنمية التجارة بين ايران وروسيا وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب ان ترتقى الى مستوى العلاقات السياسية والامنية الجيدة بينهما.

وخلال الاجتماع تم مناقشة قضايا تتعلق بتسهيل الشؤون الجمركية بين ايران وروسيا وتجهيز اسطول الشحن البري والبحري والسككي.

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