روحاني يثمن الموقف الروسي في دعم الاتفاق النووي ومواجهة السياسة الاحادية الامريكية

واكد روحاني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي بوتين اليوم الخميس على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية معربا عن ارتياحة للمفاوضات والمباحثات التي يجريها المسؤولون في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة .

واشار روحاني الى القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا التي عقدت عبر الفيديو كنفرانس بهدف استقرار الامن والسلام في سوريا مشددا على ضرورة استمرا التعاون بين الدول الثلاث في اطار اتفاق استانه لتحقیق هذا الهدف وخاصة في المجال الانساني .

واكد روحاني على اهمية حفظ وتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل مع جميع الاطراف الموقعة عليه باعتباره وثيقة دولية وكذلك ضرورة مواجهة النزعات الامريكية الاحادية و اجراءاتها الاخيرة بالنسبة لتمديد الحظر التسليجي ضد ايران .

واشار رئيس الجمهورية الى تفشي كورونا في ايران وسائر دول العالم مؤكدا على ضرورة التعاون المشترك بين ايران و روسيا وتبادل تجاربهما لمواجهة هذا المرض .

من جانبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف بلاده من الاتفاق النووي وقال : فكما خلال السنوات الخمس فسنستمر في دعمنا للاتفاق ونؤكد على ضرورة تنفيذ بنوده وحفظه .

واكد بوتين على ضرورة تنمية العلاقات بين ايران وروسيا في جميع المجالات واضاف نحن نرحب بالتعاون مع ايران فيما يتعلق بتبادل التجارب بشأن مكافحة فيروس كورونا .

وشدد بوتين على الاستمرار في دعم ايران في المحافل الدولية .

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