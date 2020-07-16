ظريف : لن نسلم شبرا واحدا من اراضينا للصين

واشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الخميس الى اتفاقية لـ 25 عاما مع الصين وقال : نحن في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة يجب الحصول على سماح الحكومة للتفاوض وان الخارجية حصلت عليه .

واضاف: عندما نصل الى مرحلة الاتفاق فاذا كان هناك التزام قانوني يجب عرضه لمجلس الشورى الاسلامي واذا تمت المصادقة عليه في الحكومة فأن مجلس الشورى الاسلامي سينظر فيه لذلك فاذا كان هناك عقد بين البلدين لن يكون خفيا على المجلس.

وفي معرض رده على الاخبار التي تداولت بخصوص تسليم جزر ايرانية كجزيرة كيش الى الصين بموجب الاتفاق المشترك لـ 25 عاما قال ظريف : ان هذه القضايا لا اساس لها من الصحة على الاطلاق وتفتقر الى الحقيقة؛ نحن لم و لن نعط مترا واحدا من اراضينا وحتى حق الاسثمار الحصري فيها للصين او اية دولة اخرى .

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