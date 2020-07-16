الصين ستستمر في دعم الاتفاق النووي مهما كانت الظروف

واعلنت ممثلية الصين اليوم الخميس في تغريدة لها على تويتر ان الصين لطالما كانت في الاتجاه الصحيح بالنسبة للاتفاق النووي وبكل حزم تبذل مابوسعها لدعم هذا الاتفاق الدولي .

وطلبت الممثلية من اطراف الاتفاق ايجاد الحل السياسي والدبلوماسي و تستمر في دعم الاتفاق النووي .

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" يوم الثلاثاء (14 تموز 2020)، المجتمع الدولي الى ممارسة الضغط على امريكا للعودة الى الاتفاق النووي.

وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع الاتفاق النووي، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بيان، أن بلادها تدعم بقوة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وفي إشارة إلى الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في 7 يوليو إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإعلان موقف الصين بشأن القضية النووية الإيرانية، ذكّرت السيدة هوا بأننا ما زلنا ملتزمين بشدة بهذا الاتفاق.

واعتبرت المسؤولة الصينية بأن الاتفاق هو ثمرة لـ "دبلوماسية مكثفة متعددة الأطراف" يدعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وعنصر أساسي في عدم الانتشار النووي، مضيفة: أن الاتفاق النووي هو العامل والضامن للسلام والاستقرار في المنطقة ورمزا لحل القضايا الدولية باعتماد الدبلوماسية والحوار.

وتطرقت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الى النهج الامريكي غير اللائق للوائح والمعاهدات الدولية وانسحابها من العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، واضافت: أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وهو انتهاك كامل لقرار مجلس الأمن 2231، موضحة ان هذا الانتهاك الصارخ للقرار أفضى إلى حدوث توترات بشأن برنامج إيران النووي، والآن تواصل الولايات المتحدة تهديد الاتفاق النووي بمحاولة تمديد الحظر التسليحي على إيران واعادة هيكل العقوبات السابقة ضد طهران، وانها تتحرك لتدمير هذه الاتفاقية الدولية .

علما أن إيران والقوى الكبرى توصلت إلى اتفاق تاريخي في يوليو 2015، حيث خفضت إيران من أنشطتها النووية في مقابل الغاء الحظر عليها، لكن في مايو 2018 انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاقية، وأعاد فرض الحظر.

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