موسوي: ايران على استعداد للوساطة بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان

وفي تصريح صحفي ادلى به الخميس في مدينة اردبيل شمال غربي ايران، اعرب موسوي عن الاسف للاحداث الاخيرة التي حصلت بين البلدين الجارين لايران، جمهورية اذربيجان وارمينيا وقال، ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان النزاع بين هذين البلدين وقضية قرة باغ واضح منذ البداية.

واضاف، انه ينبغي استخدام الاساليب السلمية والمفاوضات الثنائية والوساطة لحل وتسوية هذه الخلافات وان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد ايضا للتوسط بين الطرفين لحل هذه الخلافات متى ما طلبا منها.

واعرب عن امله بخفض حدة التوترات في المنطقة خلال الايام القادمة وقال، انه وفور اندلاع الاشتباكات بادر الجهاز الدبلوماسي الايراني لاجراء اتصالات هاتفية مع مسؤولي البلدين ونحن نعتقد بان المنطقة لا تطيق المزيد من الخلافات والاشتباكات وان اندلاع اي حرب لن يكون في مصلحة الطرفين.

ودعا موسوي الطرفين للمزيد من ضبط النفس واضاف، ان السبيل الافضل لخفض التوترات والخلافات والحل السلمي للقضية هو بذل الجهود للتقريب في وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين عبر الحوار والوساطة.

*المتابعة القانونية لقضية استشهاد القائد سليماني

واشار موسوي الى المتابعة القانونية لقضية استشهاد القائد قاسم سليماني وقال، انه بما ان الجريمة وقعت في العراق فقد جرى التعاون والتشاور معه لاستلام الادلة والمعلومات اللازمة واضاف، انه في ضوء الاجراءات المتخذة فقد تم التوصل الى سبل جيدة.

وقال، انه تم تاسيس لجنة خاصة في وزارة الخارجية لهذا الغرض وهي ذات لجان فرعية مختلفة منها القانونية حيث قامت بدراسة الجريمة التي تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وخرقا صريحا للسيادة الوطنية للعراق، وتتم الان متابعة الملف قانونيا وفي حال التوصل الى نتائج نهائية فسيتم الاعلان عنها.

واضاف، ان بعض المحافل الدولية اقرت ايضا بان عملية اغتيال الشهيد القائد سليماني من قبل اميركا مناقضة للقوانين والاعراف الدولية واضاف، ان هذه العملية اللاانسانية والخبيثة والجبانة التي قامت بها اميركا تعد خرقا صارخا وصريحا للقوانين الدولية فضلا عن كونها انتهاكا لسيادة دولة.

يتبع ** 2342