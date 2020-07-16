١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83858434
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موسوي: نهج الجمهورية الاسلامية مبني على اقامة علاقات متوازنة مع الدول الجارة

موسوي: نهج الجمهورية الاسلامية مبني على اقامة علاقات متوازنة مع الدول الجارة

اردبيل / 17 تموز / يوليو /ارنا- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، بان نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على اقامة علاقات متوازنة مع الدول الجارة.

ولدى لقائه مع ممثل الولي الفقيه في محافظة أردبيل (شمال غرب ايران) آية الله حسن عاملي، قال موسوي: ان نهج واعتقاد الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على اقامة علاقات متوازنة وودية في المنطقة خاصة مع الدول الجارة.

واضاف، اننا نعتقد بانه كلما تقاربت شعوب وحكومات المنطقة واصبحت علاقاتها ودية اكثر فان ذلك يخدم مصلحة الجميع ومنهم الجيران.  

وتابع موسوي، ان تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والدينية بين الدول الجارة من شانه احباط الممارسات الخبيثة للاعداء خاصة اميركا والكيان الصهيوني لخلق العداء والمساس بالعلاقات الطيبة والودية بين حكومات وشعوب المنطقة.

انتهى ** 2342

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