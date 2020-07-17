عراقجي يؤكد استمرار دعم ايران لجهود السلام في افغانستان

ولدى لقائه مع رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية بافغانستان، عبدالله عبدالله، يوم الخميس في كابول، أعرب عراقجي عن تقديره لعبدالله، وطمأنه بشأن استمرار مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية لافغانستان، معلنا استمرار دعم طهران لجهود السلام بإشراف المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء، اعرب عبدالله عن الشكر والتقدير للدعم والمساعدات المستمرة التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده.

وتباحث الجانبان بشأن آخر الجهود المبذولة للتوصل الى السلام وبدء الحوار الافغاني الافغاني.

كما وصف الجانبان خلال اللقاء، إرساء السلام والامن في افغانستان بأنه يصب في مصلحة استقرار المنطقة والعالم، ويشكل خطوة راسخة في سياق التقارب الاقليمي والتنمية الاقتصادية ومكافحة التخويف من الآخر والتصدي لتهريب المخدرات.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، عباس عراقجي، قد وصل الى كابول يوم الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى مساء الاربعاء مع حنيف اتمر وزير الخارجية الافغاني بالوكالة وأجرى معه محادثات بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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