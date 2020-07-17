ايران وافغانستان تؤكدان على ضرورة تنفيذ التوافقات الاقتصادية

وفي اللقاء الذي جرى الخميس في كابول اكد عراقجي وارغنديفال على توفير التسهيلات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين والتخطيط المشترك.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، عباس عراقجي، قد وصل الى كابول يوم الأربعاء على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى مساء الاربعاء مع حنيف اتمر وزير الخارجية الافغاني بالوكالة وأجرى معه محادثات بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى عراقجي امس الخميس رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية بافغانستان عبدالله عبدالله، حيث اكد على التقارب الاقليمي والتنمية الاقتصادية، مشددا على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لجهود السلام في افغانستان.

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