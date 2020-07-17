مساعد وزير الصناعة: نهدف لتنشيط 2200 وحدة انتاجية عاطلة في البلاد

وقال زرندي في تصريح له الخميس خلال زيارته التفقدية للوحدة الانتاجية "فورج" بمحافظة البرز غرب طهران، اننا نهدف للمساعدة بتنشيط وعودة 2200 واحدة انتاجية عاطلة الى عجلة الانتاج في العام الحالي الذي هو عام قفزة الانتاج.

واضاف، اننا نهدف فضلا عن ذلك لتثبيت ورفع مستوى الانتاج في 14 صناعة تحظى بالاولوية في البلاد.

وقال زرندي، انه بناء عليه نسعى لرفع مستوى كفاءة الانتاجية في هذه الصناعات من 52.5 بالمائة الى 65 بالمائة.

واوضح بان احدى الطاقات الجديدة لتوفير راس المال المتداول وراس المال الثابت للوحدات الانتاجية الكبرى تتمثل في سوق الرساميل والبورصة، اذ نوصي اصحاب الصناعات الكبرى بالاستفادة من هذه الامكانية.

وصرح مساعد وزير الصناعة انه ستتم الاستفادة من المصادر البنكية بغية تقوية الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير راس المتداول لها.

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