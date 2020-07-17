إيران تدعو إلى تدخل الامم المتحدة لانقاذ ارواح المدنيين اليمنيين

وأفاد المركز الدبلوماسي العام والإعلامي التابع لوزارة الخارجية اليوم الجمعة بانه ادان موسوي جريمة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الأربعاء الماضي في مدينتي الحجة والجوف حيث قصف تجمعا لنساء وأطفال أثناء حفل زفاف ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 25 شهيدا وعددا من الجرحى.

واعرب موسوي عن مواساته مع ذوي ضحايا الغارة الجوية وقال: للاسف تستمر جرائم الحرب التي ترتكبها قوات التحالف في ظل موقف الصمت وعدم المبالاة الذي اتخذه المجتمع الدولي".

ودعا المتحدث باسم الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الداعية لحقوق الإنسان إلى منع استمرار الطائرات السعودية في ارتكاب هذه الجرائم ضد اليمن بأية طريق ممكن.

وشدد موسوي على أن الدول التي تقدم دعما تسليحيا للقوات الغازية في اليمن والتي تسببت في قتل النساء والأطفال اليمنيين من خلال تزويدهم بالقنابل وأسلحة الدمار الشامل متواطئة في هذه الجرائم ويجب أن يخضعوا للمساءلة أمام المجتمع الدولي والشعب اليمني على دعمهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في قراره بشأن شطب اسم السعودية من قائمة انظمة قتل الاطفال وقال إن هذه الجرائم مستمرة بينما قامت الأمم المتحدة للأسف برفع المملكة العربية السعودية مؤخراً من قائمة أنظمة قتل الأطفال تحت ضغط سياسي أمريكي ودولارات النفط السعودية وطلب منه الوقف

الفوري للهجمات واتخاذ تدابير لحماية صحة وسلامة المدنيين خاصة النساء والأطفال.

انتهى** 1453