تسجيل 183 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2379 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 269 الفا و 440 حالة لغاية الان بينهم3509 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 232 الفا و873 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 183 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الفا و 791 اشخاص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و98 الفا و985 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في مختلف انحاء البلاد حتى الآن.

انتهى** 1453