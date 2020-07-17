الاجواء الايرانية آمنة

وأعلن دهقان استئناف رحلات الخطوط الجوية الأجنبية إلى البلاد وزيادة تدريجية لها.

واشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تدوين وإبلاغ وتنفيذ البروتوكولات الصحية في مجال الطيران وقال : يتم إجراء عمليات المراقبة والتفتيش المستمر على أداء المطارات وشركات الطيران".

واضاف أنه تم إجراء مباحثات مع وكالة EASA وبعض الدول الأوروبية لازالة القلق والمخاوف وطمانة الاجواء الإيرانية واكد ان عودة الخطوط الجوية الدولية إلى البلاد بعد أزمة ناجمة عن كورونا مؤشر على الإجراءات الإيجابية وسلامة وأمن المطارات والاجواء الايرانية الامنة.

انتهى** 1453

