١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٥٠ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83858734
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مساعد مدير شركة الطيران المدني والشؤون الدولية:

الاجواء الايرانية آمنة

الاجواء الايرانية آمنة

طهران/ 17 تموز/يوليو/ارنا- قال مساعد مدير شركة الطيران المدني والشؤون الدولية "مرتضى دهقان إن المطارات والاجواء الايرانية آمنة و تم اجراء مباحثات مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الاوروبي EASAوبعض الدول الاوروبية بشان ازالة المخاوف وطمانة الاجواء الايرانية .

وأعلن دهقان استئناف رحلات الخطوط الجوية الأجنبية إلى البلاد وزيادة تدريجية لها.

واشار  إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تدوين وإبلاغ وتنفيذ البروتوكولات الصحية في مجال الطيران وقال : يتم إجراء عمليات المراقبة والتفتيش المستمر على أداء المطارات وشركات الطيران".

واضاف أنه تم إجراء مباحثات مع وكالة EASA  وبعض الدول الأوروبية لازالة القلق والمخاوف وطمانة الاجواء الإيرانية واكد ان عودة الخطوط الجوية الدولية إلى البلاد بعد أزمة ناجمة عن كورونا مؤشر على الإجراءات الإيجابية وسلامة وأمن المطارات والاجواء الايرانية الامنة.

انتهى** 1453
 

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