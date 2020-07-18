القبانجي يرحب بالجولة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي ويؤكد على خروج القوات الامريكية

وقال السيد القبانجي خلال "حديث الجمعة" الاسبوعي الذي يلقيه مجازيا، ان "مبادرة رئاسة الوزراء لزيارة السعودية وايران وامريكا خطوة بالاتجاه الصحيح ويجب التاكيد على الكف عن التدخل بالشان العراقي وانسحاب القوات الامركية". مؤكدا "ان العراق لا يريد العداء لاحد بل يريد التعايش مع كل دول الجوار والعالم".

وعد "خطوة رئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارة المدن العراقية كربلاء ثم البصرة هي خطوة بالاتجاه الصحيح"، مشددا "على ان يلمس المواطن اثار هذه الزيارات".

وفي شأن اخر اوضح امام جمعة النجف الاشرف، ان "المشروع المعلن عنه للسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع دخول او خروج بضائع بدون رقابة تقدر بالمليارات، ايضا بالاتجاه الصحيح ويجب ان ينجح هذا المشروع وعلى كل الجماعات السياسية ان تسحب يدها لصالح الدولة".

وحول نجاح القوات الامنية العراقية بقتل مايسمى بوالي بغداد الداعشي "بحسب ما اعلن أقدم شكري للقوات الامنية التي قامت بتنفيذ هذه العملية الشجاعة". مؤكدا "ان لا عودة لداعش وانها تجربة فاشلة في العراق، وان العراق لا يمكن ان يتحول الى دولة اموية تكفيرية، والعراق مع التعايش السلمي بين جميع مكوناته".

انتهى** ع ص